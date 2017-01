Consorzi di Garanzia, le Garanzie (Anche su Unicredit), Che Non Contano Più Niente... Atlante si sfilerebbe dalle sofferenze MPS in caso di intervento statale oltre il miliardo, il consorzio si è già sfilato dall'aumento di capitale, Unicredit si sfilò da Popolare Vicenza. Si può stare certi che anche il consorzio per Unicredit non ha valore vincolante. Se MPS viene salvata dallo stato, il mercato inizierà a ragionare su Unicredit, la cui recente corsa in Borsa è altrettanto irrazionale.